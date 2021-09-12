Боец UFC жестко нокаутировал легенду бокса Холифилда в первом раунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой между 58-летним бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом и 44-летним Витором Белфортом стал главным событием вечера бокса компании Triller Fight Club, который состоялся 12 сентября в городе Голливуд, что в американском штате Флорида.

Бразильский боец смешанных единоборств нокаутировал Холифилда в первом раунде.

До этого американец раз он выходил на ринг в 2011 году.

Витор Белфорт является бывшим чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в полутяжелом весе (до 93 кг).

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