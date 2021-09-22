Боец UFC Макгрегор опозорился во время бейсбольного матча
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор запустил мяч на трибуны во время символического броска на бейсбольном матче в США
Видео курьезного эпизода изложил журналист Роб Фридман в twitter.
Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) открывал матч между "Чикаго Кабс" и "Миннесотой Твинс" в MLB (Главной лиге бейсбола). Макгрегору доверили выполнить символическую подачу, но он не справился с задачей и бросил мяч очень неточно.
Сейчас Конор МакГрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил в бою против американца Дастина Пуарье.
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Напомним, 11 июля Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
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