Боец UFC, который нокаутировал Холифилда, бросил вызов братьям Кличко

Об этом сообщает TMZ Sports.

По словам бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в полутяжелом весе (до 93 кг) Витора Белфорта, после победы нокаутом в первом раунде над ексчемпионом мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд, он нацелен на бои с другими легендами бокса, среди которых украинцы Виталий и Владимир Кличко.

"Требуются поединке с кем-то легендарным. Сейчас я нацелен на Джейка Пола. Хотел бы подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, с Тайсоном Фьюри. Я смотрю на ребят, которые самостоятельно проложили себе путь. Желаю дать урок Джейк Полу. Ему нужен урок, все хотят это увидеть ", - сказал Белфорт о возможном поединке с блогером, который свел вничью выставочный бой с американцем Флойдом Мейвезером.