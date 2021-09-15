Боец UFC, который нокаутировал Холифилда, бросил вызов братьям Кличко
Бразильский боец смешанных единоборств Витор Белфорт заявил о желании встретиться с Владимиром и Виталием Кличко
Об этом сообщает TMZ Sports.
По словам бывшего чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в полутяжелом весе (до 93 кг) Витора Белфорта, после победы нокаутом в первом раунде над ексчемпионом мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд, он нацелен на бои с другими легендами бокса, среди которых украинцы Виталий и Владимир Кличко.
"Требуются поединке с кем-то легендарным. Сейчас я нацелен на Джейка Пола. Хотел бы подраться с братьями Кличко, Ленноксом Льюисом и, возможно, с Тайсоном Фьюри. Я смотрю на ребят, которые самостоятельно проложили себе путь. Желаю дать урок Джейк Полу. Ему нужен урок, все хотят это увидеть ", - сказал Белфорт о возможном поединке с блогером, который свел вничью выставочный бой с американцем Флойдом Мейвезером.
- Напомним, 12 сентября Эвандер Холифилд проиграл Витор Белфорт нокаутом в первом раунде.
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