Боец ССО: Мы приближаемся к освобождению всех оккупированных территорий
29 июля украинские спецназовцы отмечают профессиональный праздник. Силы специальных операций – самая молодая и современная составляющая Вооруженных сил Украины. Это военная элита государства. Корреспондентка Еспресо пообщалась с бойцом ООС с позывным Спартан, который проходит службу в Николаевской области
Для того чтобы попасть на службу, существует определенная процедура отбора, - рассказывает мужчина.
"Сейчас в ССО существует такая вещь, как квалификационный курс, и именно через него попадают в ССО. После прохождения отбора, то есть селекции двухнедельной, и далее курса, который занимает примерно полгода. Для мотивированного человека этот отбор будет не жестким, а даже интересным. Боевой опыт для поступления в ССО - не обязателен Именно на квалификационном курсе человека обучают и готовят для дальнейших боевых действий, и после успешного выпуска и попадания в подразделение ССО человек уже получает боевой опыт. Сейчас возрастная категория (претендентов, - ред.) очень разная.От 18 лет до 50, может даже и выше. В ряды Сил специальных операций могут вступить и женщины, это наши "цветочки". Они проходят службу в ССО. На самом деле очень много женщин. Сейчас все украинцы так сильно объединились и все хотят помочь как можно больше", - говорит он.
Задачи у бойцов Сил специальных операций – разные. Деталей разглашать нельзя. Воины постоянно обучаются и проходят боевые подготовки. Сейчас многие тренировки проходят совместно с иностранными инструкторами.
По мнению Спартана, в начале войны именно объединение украинцев повлияло на дальнейшее развитие боевых действий. А противник не ожидал такой сплоченности наших граждан.
"Противник совсем не ожидал тех событий, которые происходили в первые дни войны, и прежде всего надо поблагодарить весь народ Украины, потому что именно из-за них, из-за обычных граждан, жителей Украины, которые объединились, противник понес такие массивные потери", - говорит боец.
Людей, живущих на временно оккупированных территориях, мужчина просит держаться и ждать скорого освобождения.
"Этим людям я хочу сказать, чтобы они морально не сдавались, мы делаем свою работу, мы делаем ее хорошо, мы приближаемся к освобождению всех оккупированных территорий, поэтому самое главное – это их моральная выдержка, и уже совсем скоро мы восстановим наши границы и будем жить в мире".
Больше – в сюжете телеканала Еспресо
История создания Сил специальных операций ВСУ начинается с 2007 года с директивы министра обороны Украины сформировать сначала Управление Сил специальных операций как структурное подразделение Генерального штаба. Но оккупация Крыма российскими войсками и вторжение на Донбасс ускорило процесс формирования ССО и выделение его в отдельный род войск. ССО – элита украинского войска. 16 июня 2016 года Верховная Рада разрешила создать Силы специальных операций и Высокомобильные десантные войска, что и было выписано в законе. За этот закон проголосовали 256 народных депутатов.
А уже 26 июля 2016 года президент Петр Порошенко подписал Указ «О Дне Сил специальных операций Вооруженных сил Украины». Глава государства отметил, что, учитывая важную роль Сил специальных операций в обеспечении обороноспособности страны и героизм личного состава, проявленный во время проведения Антитеррористической операции на Востоке Украины, им было принято решение установить в Украине 29 июля День Сил специальных операций ВСУ и отмечать его ежегодно. Лозунг Святослава Храброго "Иду на вы" стал боевым лозунгом элиты украинского войска - Сил специальных операций (ССО).
С Николаевщины, Елизавета Кротик – для Еспресо.
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