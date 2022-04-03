Боец MMA, защищающий Украину, показал чемпионский пояс Bellator, сохранившийся под бомбежками в Ирпене
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов нашел в освобожденном от российских оккупантов Ирпене свой чемпионский пояс Bellator
Об этом сообщает Общественное: Спорт.
Амосов, после полномасштабного российского вторжения стал на защиту Украины с оружием в руках, нашел пояс в подвале своего дома, куда его, перед эвакуацией из Ирпеня, спрятала мать спортсмена.
"Пояс с большой историей. И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировки", – рассказал Амосов.
Ярослав Амосов является первым в истории украинским чемпионом престижного промоушена Bellator. Украинец является обладателем титула в полусреднем весе (до 77 кг).
- 23 марта Bellator отменил поединок украинского чемпиона по смешанным единоборствам Ярослава Амосова против британца Майкла Пейджа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное