Боец MMA, защищающий Украину, показал чемпионский пояс Bellator, сохранившийся под бомбежками в Ирпене

Об этом сообщает Общественное: Спорт.

Амосов, после полномасштабного российского вторжения стал на защиту Украины с оружием в руках, нашел пояс в подвале своего дома, куда его, перед эвакуацией из Ирпеня, спрятала мать спортсмена.

"Пояс с большой историей. И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировки", – рассказал Амосов.

Ярослав Амосов является первым в истории украинским чемпионом престижного промоушена Bellator. Украинец является обладателем титула в полусреднем весе (до 77 кг).

23 марта Bellator отменил поединок украинского чемпиона по смешанным единоборствам Ярослава Амосова против британца Майкла Пейджа.

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