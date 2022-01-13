Боец MMA из Казахстана, которого жестоко избили омоновцы, объявил о завершении карьеры
Казахстанский боец смешанных единоборств Кута Хамитов объявил о завершении карьеры после того, как его избили спецназовцы за поддержку акций протеста в стране
Об этом Хамитов объявил в Instagram.
По его словам, он планировал выступать еще пять лет, однако вынужден завершить карьеру.
"Я планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну. Но поскольку вся эта ситуация произошла не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новый раздел в моей жизни", – сказал Хамитов, поддержавший протесты против казахстанских властей.
Поэтому в его дом ворвались спецназовцы и жестокого его избили и задержали. По словам Хамитова, во время задержания его отец поразили пример автомата.
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