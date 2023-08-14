Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация следующая: пошли наши ребята в бой, а стрелковые бои очень тяжелые, выбили врага. Перед тем как зайти на территорию, сначала нужно провести разведку, потом зачистить и закрепиться, это все происходит под постоянным огнем кружащих русских артиллерий и вражеских беспилотников". над нашими головами. Россияне не болваны, они могут отступить, оставив позиции, затащить наших в мешок, а затем накрыть и артой, и авиацией. В частности, сегодня 14 августа утром начала проседать вражеская пехота на одном из участков, конечно, они отошли, но потом поднялась российская авиация, которая начала мощно бомбить те позиции", - рассказал боец "Легиона Свободы".

Константин Денисов добавил, что нужно все осторожно и грамотно делать, потому что враг подлый и коварный. Так уже было неоднократно на Запорожском направлении, когда оккупанты вроде бы отошли, а наши бойцы начинают заходить и сразу со всех сторон попадают под обстрел.

"У противника первая линия – мотострелки, мобики и местный сброд в виде батальона Судоплатова (созданная оккупантами так называемая добровольческая группировка на территории Запорожской области – ред.). А вторая линия – спецназ ГРУ и ВДВ, морская пехота и другие спецподразделения. Украинским оборонцам надо. очень осторожно и взвешенно ко всему подходить, поэтому потихоньку они делают свою работу, вытесняя врага", - заметил Денисов.

Боец подчеркнул, что сегодня самый большой удар происходит по саперам, потому что они часто первые заходят на отраженные у врага позиции. Соответственно, бывает, что саперы в одном лице и штурмовики, и разведчики, и рота огневой поддержки, то есть очень большая на них нагрузка.