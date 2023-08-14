Боец "Легиона Свободы" рассказал, как враг отступая затаскивает украинских военных в ловушку, чтобы накрыть авиацией и артиллерией
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов из Запорожского направления отметил, что сегодня наибольший удар испытывают саперы, которые часто первые заходят на отраженные у врага позиции
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Ситуация следующая: пошли наши ребята в бой, а стрелковые бои очень тяжелые, выбили врага. Перед тем как зайти на территорию, сначала нужно провести разведку, потом зачистить и закрепиться, это все происходит под постоянным огнем кружащих русских артиллерий и вражеских беспилотников". над нашими головами. Россияне не болваны, они могут отступить, оставив позиции, затащить наших в мешок, а затем накрыть и артой, и авиацией. В частности, сегодня 14 августа утром начала проседать вражеская пехота на одном из участков, конечно, они отошли, но потом поднялась российская авиация, которая начала мощно бомбить те позиции", - рассказал боец "Легиона Свободы".
Константин Денисов добавил, что нужно все осторожно и грамотно делать, потому что враг подлый и коварный. Так уже было неоднократно на Запорожском направлении, когда оккупанты вроде бы отошли, а наши бойцы начинают заходить и сразу со всех сторон попадают под обстрел.
"У противника первая линия – мотострелки, мобики и местный сброд в виде батальона Судоплатова (созданная оккупантами так называемая добровольческая группировка на территории Запорожской области – ред.). А вторая линия – спецназ ГРУ и ВДВ, морская пехота и другие спецподразделения. Украинским оборонцам надо. очень осторожно и взвешенно ко всему подходить, поэтому потихоньку они делают свою работу, вытесняя врага", - заметил Денисов.
Боец подчеркнул, что сегодня самый большой удар происходит по саперам, потому что они часто первые заходят на отраженные у врага позиции. Соответственно, бывает, что саперы в одном лице и штурмовики, и разведчики, и рота огневой поддержки, то есть очень большая на них нагрузка.
- 12 августа в отчете министерства обороны Великобритании говорилось, что российские оккупанты, вероятно, передислоцировали подразделения воздушно-десантных сил из Херсонской в Запорожскую область
- по состоянию на 14 августа по сообщению Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 254 380 военных. На фронте 13 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло более 30 боевых столкновений.
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