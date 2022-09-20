Боец Алексей Петров: выбили россиян из-под Киева, бьем на Харьковщине, выбьем и с юга Украины

Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".

Заехавший к ребятам Петр Порошенко объясняет, что прежде всего радуется встрече с друзьями и побратимами. "Видеться с военными и понимать их потребности - это очень важно, потому что так ты точно знаешь, что им понадобится в борьбе. Это делает наши усилия по закупке и поставке техники максимально эффективными для обеспечения контрнаступления украинской армии", - считает Порошенко.

"Здесь украинцы делают все возможное, чтобы выбросить россиян с украинской земли. Здесь я собственными глазами увидел их мощь, мужество и силу. Однако ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны врага продолжаются ежедневно. Мы несем потери, но россияне теряют каждый раз больше. На лицах наших ребят нет радости, но есть мотивация. Мотивация уничтожать, побеждать и отбрасывать россиян с нашей земли", - делится Порошенко.

"Был на передовой, в стрелковой бригаде, где служит большое количество наших побратимов из "Братьев по Оружию", депутатов. Погода становится все холоднее, и ребята заказали у Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад" 50 качественных буржуек. Привезли, передали из рук в руки. Но приняли новый заказ: старлинки, радиосвязь, ретрансляторы, грузовики и многое другое. Займемся", - отмечает пятый президент.

"Каждый из нас знает, какое сейчас ответственное время, какая у нас цель. И никто не сомневается в нашей победе", - отмечает Порошенко.

Алексей Петров добавляет: "Выбили руссню из-под Киева, погнали на Харьковщине - выгоним и с юга Украины".

Во время поездки на южное направление Порошенко также передал в одну из бригад комплекс БпЛА "Глаза Арты", предназначенный для корректировки огня артиллерии и воздушной разведки. Благодаря заключенному соглашению с производителями БпЛА Poseidon в украинское войско планируют передать 10 таких комплексов на сумму около 4 млн долларов.

Как известно, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.

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