Боец Алексей Петров: выбили россиян из-под Киева, бьем на Харьковщине, выбьем и с юга Украины
На южном фронте военные готовятся к боевым действиям в условиях холодов. Алексей Петров, ветеран АТО, который сейчас защищает Украину в рядах одного из стрелковых подразделений, рассказывает: "Уже осень и на передовой, там, где находится наша стрелковая рота, очень нужны буржуйки. Мы заказали у Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад" 50 очень качественных буржуек. Заказали их буквально неделю назад. И вот сегодня их привезли"
Об этом сообщает сайт партии "Европейская Солидарность".
Заехавший к ребятам Петр Порошенко объясняет, что прежде всего радуется встрече с друзьями и побратимами. "Видеться с военными и понимать их потребности - это очень важно, потому что так ты точно знаешь, что им понадобится в борьбе. Это делает наши усилия по закупке и поставке техники максимально эффективными для обеспечения контрнаступления украинской армии", - считает Порошенко.
"Здесь украинцы делают все возможное, чтобы выбросить россиян с украинской земли. Здесь я собственными глазами увидел их мощь, мужество и силу. Однако ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны врага продолжаются ежедневно. Мы несем потери, но россияне теряют каждый раз больше. На лицах наших ребят нет радости, но есть мотивация. Мотивация уничтожать, побеждать и отбрасывать россиян с нашей земли", - делится Порошенко.
"Был на передовой, в стрелковой бригаде, где служит большое количество наших побратимов из "Братьев по Оружию", депутатов. Погода становится все холоднее, и ребята заказали у Фонда Порошенко и ОО "Дело Громад" 50 качественных буржуек. Привезли, передали из рук в руки. Но приняли новый заказ: старлинки, радиосвязь, ретрансляторы, грузовики и многое другое. Займемся", - отмечает пятый президент.
"Каждый из нас знает, какое сейчас ответственное время, какая у нас цель. И никто не сомневается в нашей победе", - отмечает Порошенко.
Алексей Петров добавляет: "Выбили руссню из-под Киева, погнали на Харьковщине - выгоним и с юга Украины".
Во время поездки на южное направление Порошенко также передал в одну из бригад комплекс БпЛА "Глаза Арты", предназначенный для корректировки огня артиллерии и воздушной разведки. Благодаря заключенному соглашению с производителями БпЛА Poseidon в украинское войско планируют передать 10 таких комплексов на сумму около 4 млн долларов.
Как известно, за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, среди них бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.
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