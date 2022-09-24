Боец 93-й бригады ВСУ, чье тело нашли в Изюме, получил "Золотую Звезду"
В субботу, 24 сентября, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины и наградил орденом "Золотая Звезда" бойца 93-й бригады ВСУ Сергея Сову, тело которого, с сине-желтым браслетом на руке, было найдено во время эксгумации тел в Изюме
Об этом сообщило Официальное интернет-представительство президента Украины.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" СОВЕ Сергею Александровичу - старшему солдату (посмертно)", - говорится в сообщении.
- Напомним, 20 сентября жена бойца 93 бригады Сергея Совы опознала по распространявшемуся в сети фото руки погибшего с браслетами цвета государственного флага своего мужа. После освобождения Изюма Харьковской области в городе и за его пределами стали находить сотни тел убитых и замученных оккупантами украинцев.
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