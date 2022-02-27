Боеспособные части армии Беларуси перейдут на сторону Украины и вместе отправятся в Минск, - генерал Ягун
Генерал Службы безопасности Украины в отставке Виктор Ягун не исключает, что белорусские вооруженные силы могут получить от Александра Лукашенко приказ приобщиться к интервенции России в Украине. Вместе с тем, последствия такого решения официального Минска могут оказаться совершенно неожиданными
Об этом 27 февраля 2022 года генерал заявил в эфире независимого белорусского телеканала "Белсат", рассказывает Эспрессо.TV .
"Есть очень высокая вероятность, что морально-психологическое состояние войск Беларуси будет в разы ниже, чем то, что происходит сейчас в российских войсках. После первых же ударов, я думаю, что они просто не только посыпятся, но и реально будут целыми частями сдаваться в плен", - отметил Ягун.
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На ответ на вопрос ведущего программы относительно того, как в таком случае украинская сторона будет поступать с российскими пленными, Виктор Ягун ответил:
"Если это будут боеспособные части, если это будет добрая воля командиров, я не исключаю, что даже на базе этих подразделений можно начать формировать настоящую Белорусскую освободительную армию, которая потом может быть использована для освобождения Беларуси от дикатора".
При этом, как отметил отставной генерал, не исключается вариант перехода ВС границы с Беларусью.
"В случае необходимости. Стратегия на такой прорыв в Беларусь есть", - подчеркнул Ягун.
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