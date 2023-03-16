Боеприпасы, транспортные средства и сухпайки: Литва объявила новый пакет помощи Украине
Литва в рамках нового пакета военной поддержки Украины передаст в частности боеприпасы калибра 155 мм, а также транспортные средства и военные пайки
Об этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Твиттере.
"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки", - написал он.
По его словам, общая стоимость военной поддержки, которую Литва оказывает Украине, скоро достигнет 450 миллионов евро.
- Напомним, в начале недели прибывший в Литву министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком сообщил о подготовке нового пакета помощи для Украины.
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