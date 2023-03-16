Об этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Твиттере.

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя боеприпасы калибра 155 мм, транспортные средства и военные пайки", - написал он.

По его словам, общая стоимость военной поддержки, которую Литва оказывает Украине, скоро достигнет 450 миллионов евро.