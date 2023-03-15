Об этом говорится на сайте минобороны Дании.

Дания объявила о пакете помощи по заказу Украины, в него вошли боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и зенитные ракеты. Он финансируется вновь созданным "Украинским фондом" и оценен в миллиард крон, равный более $140 млн.

"Я очень рад, что широкое большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Мы присылаем большой пакет пожертвований в размере 1 миллиарда датских крон. Украине не хватает боеприпасов, поэтому в пакет помощи входит оборудование, о котором Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить этот запрос", - отметил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Новый пакет военной помощи для Украины включает:

Боеприпасы для пистолетов: патроны калибра 5,56 мм для пистолетов;

Дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;

Дополнительное большое количество противотанковых мин;

Пламягасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

Дополнительные ракеты для ПВО;

Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;

15 военных генераторов;

8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;

6 ангарных палаток;

9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.

Напомним, в датском правительстве заявили, что в этом году страна создаст фонд в 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.