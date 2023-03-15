Боеприпасы, пулеметы и ракеты для ПВО: Дания отправит пакет помощи Украине на 1 млрд крон
Дания объявила об очередном пакете помощи Украине, в него войдут, в частности, боеприпасы, противотанковые мины и ракеты для ПВО: его стоимость составит более $140 млн
Об этом говорится на сайте минобороны Дании.
Дания объявила о пакете помощи по заказу Украины, в него вошли боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и зенитные ракеты. Он финансируется вновь созданным "Украинским фондом" и оценен в миллиард крон, равный более $140 млн.
"Я очень рад, что широкое большинство в датском парламенте объединилось, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Мы присылаем большой пакет пожертвований в размере 1 миллиарда датских крон. Украине не хватает боеприпасов, поэтому в пакет помощи входит оборудование, о котором Украина очень конкретно просила. Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить этот запрос", - отметил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.
Новый пакет военной помощи для Украины включает:
- Боеприпасы для пистолетов: патроны калибра 5,56 мм для пистолетов;
- Дополнительные 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы;
- Дополнительное большое количество противотанковых мин;
- Пламягасители и зажигательные трубки для 155-мм артиллерийских боеприпасов;
- Дополнительные ракеты для ПВО;
- Работы по обезвреживанию бомб в количестве 21 штук;
- 15 военных генераторов;
- 8000 головных уборов и 15000 комплектов непромокаемой одежды;
- 6 ангарных палаток;
- 9 мобильных мастерских по ремонту большей военной техники.
Напомним, в датском правительстве заявили, что в этом году страна создаст фонд в 7 млрд крон ($1,01 млрд) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.
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