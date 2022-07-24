Боеприпасы под видом гумпомощи и похищение урожая: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на временно оккупированных территориях Украины
Центр при СНБО рассказал о манипуляциях РФ на временно оккупированных территориях Востока, Юга и Юго-Востока Украины
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.
В Запорожскую область министерство сельского хозяйства РФ поставляет спецтехнику для уборки украинского урожая и последующего хищения.
В Херсонскую область оккупанты завозят боеприпасы под видом "гуманитарной помощи".
В Мариуполе состоится "общеобразовательный форум Донецкой области", во время которого оккупанты будут рассказывать об "улучшении жизни".
В Луганской области россияне поделили Лисичанск на сектора фильтрации, между которыми местные не могут передвигаться.
В Харьковской области украинских предпринимателей во временно оккупированном Волчанске заставляют работать на нужды России. У тех, кто не согласен, отбирают бизнес.
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