Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.

В Запорожскую область министерство сельского хозяйства РФ поставляет спецтехнику для уборки украинского урожая и последующего хищения.

В Херсонскую область оккупанты завозят боеприпасы под видом "гуманитарной помощи".

В Мариуполе состоится "общеобразовательный форум Донецкой области", во время которого оккупанты будут рассказывать об "улучшении жизни".

В Луганской области россияне поделили Лисичанск на сектора фильтрации, между которыми местные не могут передвигаться.

В Харьковской области украинских предпринимателей во временно оккупированном Волчанске заставляют работать на нужды России. У тех, кто не согласен, отбирают бизнес.

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