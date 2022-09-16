Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Новый пакет военной помощи Украине будет включать:

дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS

36 тысяч 105 мм артиллерийских снарядов

тысяча высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов

четыре противоартиллерийских радара

четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники

системы противодействия БПЛА

оборудование для разминирования

противопехотные боеприпасы Claymore

средства для взрывных работ

стрелковое оружие и патроны к нему

приборы ночного видения

снаряжение для холодной погоды

В Пентагоне отметили, что всего США выделили Украине военную помощь на сумму $15,8 млрд.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в $600 млн.

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