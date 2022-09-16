Боеприпасы к HIMARS и система противодействия беспилотникам: в Пентагоне назвали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине на $600 млн, одобренный президентом США Джо Байденом
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Новый пакет военной помощи Украине будет включать:
- дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS
- 36 тысяч 105 мм артиллерийских снарядов
- тысяча высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов
- четыре противоартиллерийских радара
- четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники
- системы противодействия БПЛА
- оборудование для разминирования
- противопехотные боеприпасы Claymore
- средства для взрывных работ
- стрелковое оружие и патроны к нему
- приборы ночного видения
- снаряжение для холодной погоды
В Пентагоне отметили, что всего США выделили Украине военную помощь на сумму $15,8 млрд.
- Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи в $600 млн.
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