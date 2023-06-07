Об этом информирует минобороны Германии.

Немецкие партнеры передали украинским воинам восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206. В общей сложности Берлин намерен передать еще 54 единицы этой техники.

Также в списке военной помощи, которую Берлин уже предоставил, появились:

2 тыс. боеприпасов для GEPARD (ранее было передано 53 000);

14 разведывательных дронов VECTOR (ранее было передано 54);

3 антидроновые системы;

16 автомобилей для пограничников;

2 грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом;

11 тыс. сухпайков.

Справка. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) – это гусеничный вездеход с повышенной проходимостью. Он рассчитан на перевозку 17 военных, а прицеп можно настроить для разных целей в зависимости от модификации. Bandvagn 206/208 предназначен для перевозки войск и вооружения по снегу и болоту на севере Швеции (вездеход изначально был создан для шведских сухопутных войск). Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. Скорость движения по дороге - 55 км/ч.