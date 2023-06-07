Боеприпасы к Gepard, вездеходы Bandvagn, дроны Vector: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
7 июня Германия заявила, что передала Украине очередной пакет военной помощи, в который, в частности, вошли восемь вездеходов Bandvagn 206
Об этом информирует минобороны Германии.
Немецкие партнеры передали украинским воинам восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206. В общей сложности Берлин намерен передать еще 54 единицы этой техники.
Также в списке военной помощи, которую Берлин уже предоставил, появились:
- 2 тыс. боеприпасов для GEPARD (ранее было передано 53 000);
- 14 разведывательных дронов VECTOR (ранее было передано 54);
- 3 антидроновые системы;
- 16 автомобилей для пограничников;
- 2 грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом;
- 11 тыс. сухпайков.
Справка. Bandvagn 206/208 (Bv 206/208) – это гусеничный вездеход с повышенной проходимостью. Он рассчитан на перевозку 17 военных, а прицеп можно настроить для разных целей в зависимости от модификации. Bandvagn 206/208 предназначен для перевозки войск и вооружения по снегу и болоту на севере Швеции (вездеход изначально был создан для шведских сухопутных войск). Вездеход также является амфибией, развивая скорость в воде до 4,7 км/ч. Скорость движения по дороге - 55 км/ч.
- Напомним, 14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который войдут 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder.
- Также 15 мая Зеленский сообщил, что Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной финансовой поддержки.
- 1 июня стало известно, что Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
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