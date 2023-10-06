Боеприпасы и запчасти: Швеция объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи
Швеция пришлет Украине новый пакет военной помощи, состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее предоставленным системам
Об этом заявил в пятницу министр обороны Пал Йонсон, передает Reuters .
Стоимость пакета составляет около 199 млн долларов.
Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Таким образом, общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 млрд крон.
Йонсон заявил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция направить в Украину истребители Jas Gripen.
- В мае глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
- 19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил , что при участии украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах Gripen. С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов. Однако в Швеции говорят, что эти самолеты нужны им самим для защиты своей территории.
- А уже в сентябре стало известно, что правительство обсуждает с вооруженными силами, не повлияет ли возможная передача самолетов на обороноспособность Швеции.
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