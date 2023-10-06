Боеприпасы и запчасти: Швеция объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

Об этом заявил в пятницу министр обороны Пал Йонсон, передает Reuters .

Стоимость пакета составляет около 199 млн долларов.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Таким образом, общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 млрд крон.

Йонсон заявил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция направить в Украину истребители Jas Gripen.