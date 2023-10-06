Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Боеприпасы и запчасти: Швеция объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

Боеприпасы и запчасти: Швеция объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи

6 октября, 2023 пятница
10:54
Мир

Швеция пришлет Украине новый пакет военной помощи, состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее предоставленным системам

Об этом заявил в пятницу министр обороны Пал Йонсон, передает Reuters .

Стоимость пакета составляет около 199 млн долларов.

Новый пакет военной помощи станет 14-м пакетом помощи, который Швеция предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. Таким образом, общая стоимость такой помощи скандинавской страны составит чуть более 22 млрд крон.

Йонсон заявил на пресс-конференции, что правительство также официально поручило вооруженным силам проанализировать, сможет ли Швеция направить в Украину истребители Jas Gripen.

  • В мае глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
  • 19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил , что при участии украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах Gripen. С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов. Однако в Швеции говорят, что эти самолеты нужны им самим для защиты своей территории.
  • А уже в сентябре стало известно, что правительство обсуждает с вооруженными силами, не повлияет ли возможная передача самолетов на обороноспособность Швеции.
Новости
Украина
Швеция
Война с Россией
помощь Украине
Читайте также:
Алексей Арестович
4 октября, 2023 среда
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
5 октября, 2023 четверг
Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"
3 октября, 2023 вторник
СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
6 октября
11:09
Обновлено
Россияне ударили по гражданским объектам Харькова, погиб ребенок
11:02
Под обстрелы в Харькове попали португальские журналисты
11:00
Обзор
Преступление против человечности: почему Россия так спешит проводить принудительную паспортизацию в ВОТ
10:49
Турецкое судно подорвалось на мине в Черном море у побережья Румынии, - Reuters
10:48
Обзор
Массовое убийство украинцев в Грозе, США в срочном порядке ищут путь помощи Украине, а Путин обостряет ядерную риторику. Акценты мировых СМИ 6 октября
10:46
В Одессе задержан мужчина, который заказал убийство владельца клиники и его жены
10:42
Из-за атаки РФ снова не работает пункт пропуска на границе с Румынией, поврежденный обстрелами в сентябре
10:29
Обновлено
Украина поставила на паузу жалобы в ВТО на три страны. Польша назвала это недостаточным шагом
10:28
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
В следующем году боеприпасов будет не хватать с обеих сторон, - Згурец
10:27
Инфографика
Курс валют на 6 октября: гривна укрепилась по отношению к евро
10:18
Разжигал религиозную рознь: СБУ сообщила новое подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)
09:56
Пакистан просит нелегальных мигрантов покинуть страну до ноября, иначе их будет ждать депортация
09:55
Россияне за время полномасштабного вторжения убили уже 505 детей, - прокуроры
09:47
OPINION
Виталий Портников
Удар РФ по селу Гроза в Харьковской области является напоминанием о настоящем характере российской войны. Колонка Виталия Портникова
09:43
Обновлено
РФ обстреляла кафе в Харьковской области: количество жертв возросло до 52
09:18
Эксклюзив
Оккупантам придется сделать "жест доброй воли" в Бахмуте: военный Сазонов назвал условие
09:14
Германия должна отправить Taurus в Украину: Уоллес после удара РФ по Харьковщине
08:57
В Госдуме РФ планируют отменить ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний
08:56
ВСУ создали дальнобойный огневой кулак, из-за этого РФ не может вести контрбатарейную борьбу, - Ракетные войска
08:41
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне удерживают в Черном море 4 корабля, ракетоносителей нет
08:11
США заставляют Илона Маска дать показания по поводу его завладения Twitter за $44 млрд
08:05
Обновлено
Силы ПВО уничтожили 25 из 33 вражеских беспилотников
08:02
Обновлено
Армия РФ в очередной раз атаковала Украину БПЛА: в Одесской области попадание в портовую инфраструктуру
08:01
Эксклюзив
Инстинкт самосохранения заставит НАТО и США принимать выгодные решения для Украины, - Огрызко
07:58
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 620 окупантов, 20 танков и 29 БПЛА
07:38
ЮНЕСКО создаст виртуальный музей с трехмерными изображениями украденных произведений искусств
07:14
В Великобритании вынесли приговор мужчине, который в 2021 году хотел убить Елизавету II
07:09
В Британии нашли театр, в котором, вероятно, играл Уильям Шекспир
06:38
Великобритания, Албания и страны ЕС согласовали план борьбы с контрабандой людьми, усилившейся из-за миграции
06:32
ISW назвал недостаток плана РФ по размещению пункта базирования флота на оккупированной территории Грузии
06:20
ВСУ продвинулись под Андреевкой и Роботиным, - ISW
06:00
Король Испании Филипп VI принял Зеленского и выразил восхищение украинским народом
05:59
Более $100 тысяч: в Сингапуре подорожали сертификаты на право покупки авто
05:36
Правительство Канады создало стипендию в честь жертв авиакатастрофы самолета МАУ, сбитого Ираном
05:34
доллар юань
Китай и Бразилия впервые провели торговую операцию без применения доллара
05:08
Оккупанты сообщили об атаке морских дронов на Севастополь
04:40
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп согласился стать временным спикером Палаты представителей, - FoxNews
03:44
США сбили в Сирии турецкий дрон: он якобы атаковал военные объекты
02:48
Обновлено
Президент Словакии изменила мнение о военной помощи Украине
02:20
Испания дополнительно предоставит Украине шесть ЗРК Hawk
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV