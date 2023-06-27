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Боеприпасы и техника на $500 млн: США объявили новый пакет помощи Украине

27 июня, 2023 вторник
20:23
Война с Россией

США объявили новый пакет помощи Украине на $500 млн, в который, в частности, вошли боеприпасы для Patriot и HIMARS, а также бронетехника

Об этом сообщили на сайте Пентагона.

Новый пакет военной помощи США включает в себя дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты.

Также США передадут Украине 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, неуказанное количество 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов и артиллерийских снарядов.

Среди других составляющих нового пакета помощи – боеприпасы для взрыва и разминирования, оборудование для разминирования, тепловизионные системы и приборы ночного видения, испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств, запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Осло 1 июня на брифинге по неформальной встрече министров иностранных дел стран Альянса, что помощь и поддержка для Украины будет предоставляться и дальше.
  • 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов. Он включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
  • 13 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.

США
оружие для Украины
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