Боеприпасы и техника на $500 млн: США объявили новый пакет помощи Украине
США объявили новый пакет помощи Украине на $500 млн, в который, в частности, вошли боеприпасы для Patriot и HIMARS, а также бронетехника
Об этом сообщили на сайте Пентагона.
Новый пакет военной помощи США включает в себя дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, реактивных систем HIMARS, а также зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и AT-4 и противотанковые ракеты.
Также США передадут Украине 30 боевых машин пехоты Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker, высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM, ракеты TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, неуказанное количество 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов и артиллерийских снарядов.
Среди других составляющих нового пакета помощи – боеприпасы для взрыва и разминирования, оборудование для разминирования, тепловизионные системы и приборы ночного видения, испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств, запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Осло 1 июня на брифинге по неформальной встрече министров иностранных дел стран Альянса, что помощь и поддержка для Украины будет предоставляться и дальше.
- 9 июня США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов. Он включает средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
- 13 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
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