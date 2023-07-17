Боеприпасы и ПВО: Резников и Остин обсудили ключевые темы заседания "Рамштайна-14"
Главными темами заседания Контактной группы по обороне Украины станет противовоздушная оборона и поставка боеприпасов
Об этом сообщает Пентагон .
Министр обороны США Ллойд Остин пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты заседания "Рамштайна-14", которое состоится 18 июля в виртуальном формате.
Его участники сосредоточятся на ближайших потребностях Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также на поддержке и обеспечении в долгосрочной перспективе.
По словам Резникова, среди прочего он поблагодарил Остина за поставку кассетных боеприпасов.
"Обсудили планы завтрашнего заседания в формате "Рамштайн", ситуацию на поле боя и потребности украинской армии по вооружению и технике. Я еще раз поблагодарил министра Остина и американского народа за поставку кассетных боеприпасов. Мы будем использовать их с умом, осторожно и в строгом соответствии к указанным ранее условиям", - написал Резников в twitter .
Что известно о заседании в формате "Рамштайн"
"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.
С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 13 заседаний. На последнем из них 15 июня была достигнута договоренность о "коалиции истребителей".
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