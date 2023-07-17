Об этом сообщает Пентагон .

Министр обороны США Ллойд Остин пообщался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить приоритеты заседания "Рамштайна-14", которое состоится 18 июля в виртуальном формате.

Его участники сосредоточятся на ближайших потребностях Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также на поддержке и обеспечении в долгосрочной перспективе.

По словам Резникова, среди прочего он поблагодарил Остина за поставку кассетных боеприпасов.

"Обсудили планы завтрашнего заседания в формате "Рамштайн", ситуацию на поле боя и потребности украинской армии по вооружению и технике. Я еще раз поблагодарил министра Остина и американского народа за поставку кассетных боеприпасов. Мы будем использовать их с умом, осторожно и в строгом соответствии к указанным ранее условиям", - написал Резников в twitter .

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, состоявшихся с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждению вопросов поддержки Украины после окончания войны.

С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 13 заседаний. На последнем из них 15 июня была достигнута договоренность о "коалиции истребителей".