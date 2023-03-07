Боеприпасы и обучение ВСУ: 7-8 марта состоится встреча министров обороны стран ЕС
Министры обороны стран ЕС 7-8 марта на неформальной встрече в Стокгольме обсудят военную помощь Украине
Об этом пишет BBC.
Ожидается, что двухдневная встреча, которая откроется во вторник, 7 марта, состоится в три этапа. На первом министр обороны Украины Алексей Резников проинформирует министров ЕС о ситуации на местах и нуждах ВСУ.
Затем министры обсудят ход подготовки украинских военных инструкторами НАТО, и уже в конце будут рассмотрены вопросы ускорения военных поставок и, прежде всего, артиллерийских боеприпасов, которые срочно нужны Украине.
Евросоюз уже практически согласовал план коллективной закупки боеприпасов для Украины, однако встречи министров обороны стран ЕС еще ждут обсуждения объемов поставок и источников финансирования их закупок.
- Напомним, 3 марта стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился в письме к коллегам в 27 странах-членах Европейского союза с просьбой как можно быстрее предоставить Украине боеприпасы и назвал их количественную потребность.
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