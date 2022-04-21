Боеприпасы и бронеавтомобили: Испания отправила в Украину новую партию военной помощи

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.



Он рассказал, что новый груз оружия уже следует в Украину. Испанский корабль "Изабель" сегодня, 21 апреля, уже отбыл из испанского порта в Польшу. Он везет 200 тонн боеприпасов и других материалов.



"Этот корабль везет 30 грузовиков и 10 небольших нагруженных автомобилей с военными материалами. Также Испания передает Украине 20 бронированных транспортных средств. Это вдвое больше, чем мы когда-либо присылали", - заметил премьер.



Санчес подчеркнул, что Испания хочет, чтобы эта война окончилась победой Украины.



"Я верю, что мы должны бороться против безнаказанности. Особенно после того, как я посетил с утра Бородянку. Те зверства, которые там совершали, не могут остаться без наказания", - добавил он.

21 апреля власти Испании заявили о готовности оказать помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ. Для этого они пришлют группу экспертов разного профиля, в том числе и судмедэкспертов.