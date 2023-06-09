Боеприпасы для Patriot, HAWK и артиллерии: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,1 млрд
США объявили о новом пакете военной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов. Он включает в себя средства противовоздушной обороны и боеприпасы
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Согласно сообщению, пакет предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
Пакет помощи включает:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- системы ПВО HAWK и ракеты;
- 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;
- беспилотные авиационные системы Puma;
- боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;
- поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.
- 7 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у Штатов достаточно финансирования для поддержки Украины в 2023 году.
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