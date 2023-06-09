Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Согласно сообщению, пакет предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

Пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

системы ПВО HAWK и ракеты;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные авиационные системы Puma;

боеприпасы для ракетных систем с лазерной наводкой;

поддержка мероприятий по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", - подчеркнули в Пентагоне.