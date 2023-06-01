О чем свидетельствует обновленный список помощи на сайте Правительства Германии Bundesregierung, сообщает Минобороны Украины.

За последнюю неделю Германия предоставила Украине:

боеприпасы для LEOPARD 1

19 седельных тягачей 8x8 HX81 и 14 полуприцепов (ранее: 17)

14 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты THEMIS (ранее: 7)

64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206)

66 бронетранспортеров.

Также на сайте правительства ФРГ говорится, что Германия поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Список помощи на сайте правительства обновляется постоянно – он содержит обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины со стороны Германии. Он включает в себя поставки из Бундесвера, а также поставки от немецкой промышленности, финансируемые из фондов Федерального Правительства Германии для так называемого развития потенциала безопасности.