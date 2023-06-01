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Боеприпасы для Leopard, БТР и спецтехника: Украина получила от Германии новый пакет помощи

1 июня, 2023 четверг
18:57
Война с Россией

Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта, в том числе боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники

О чем свидетельствует обновленный список помощи на сайте Правительства Германии Bundesregierung, сообщает Минобороны Украины.

За последнюю неделю Германия предоставила Украине:

  • боеприпасы для LEOPARD 1
  • 19 седельных тягачей 8x8 HX81 и 14 полуприцепов (ранее: 17)
  • 14 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты THEMIS (ранее: 7)
  • 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206)
  • 66 бронетранспортеров.

Также на сайте правительства ФРГ говорится, что Германия поддерживает украинских военных в тесной координации со своими партнерами и союзниками. Список помощи на сайте правительства обновляется постоянно – он содержит обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины со стороны Германии. Он включает в себя поставки из Бундесвера, а также поставки от немецкой промышленности, финансируемые из фондов Федерального Правительства Германии для так называемого развития потенциала безопасности.

  • Напомним, 14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который войдут 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder.
  • Также 15 мая Зеленский сообщил, что Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной финансовой поддержки.
Германия
помощь Украине
оружие для Украины
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