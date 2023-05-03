Об этом вечером 3 мая сообщили в Пентагоне.

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Новый пакет помощи на сумму до 300 миллионов долларов США включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и средства противотанковой бронетанковой техники, которые Украина использует для продвижения против непровоцированной захватнической войны России, – говорится в сообщении.

Возможности этого пакета включают в себя:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-миллиметровые гаубицы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;

тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;

авиационные ракеты Hydra-70;

стрелковое оружие и боеприпасы к нему;

взрывные боеприпасы;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.