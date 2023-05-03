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Боеприпасы для HIMARS, авиаракеты Hydra-70, артснаряды и прочее: США объявили о новом пакете помощи Украине на $300 млн

3 мая, 2023 среда
21:06
Мир Пентагон

Администрация Байдена объявила о дополнительной помощи для безопасности Украины

Об этом вечером 3 мая сообщили в Пентагоне.

Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

Новый пакет помощи на сумму до 300 миллионов долларов США включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды и средства противотанковой бронетанковой техники, которые Украина использует для продвижения против непровоцированной захватнической войны России, – говорится в сообщении.

Возможности этого пакета включают в себя:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-миллиметровые гаубицы;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм, 81 мм и 60 мм;
  • тяжелые противотанковые управляемые ракеты (TOW);
  • системы противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • стрелковое оружие и боеприпасы к нему;
  • взрывные боеприпасы;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", – подчеркнули в Пентагоне.

  • О том, что Вашингтон планирует 3 мая объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут неуправляемые авиаракеты малой дальности Hydra 70, сообщил накануне ряд СМИ.

Украина
Война с Россией
США
оружие для Украины
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