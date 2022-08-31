Боеприпасы для артиллерии на 50 млн евро: глава МИД Швеции обнародовала детали нового пакета военной помощи Украине
Седьмой пакет шведской военной помощи для Украины будет состоять из боеприпасов для артиллерии общей стоимостью полмиллиарда шведских крон и он не последний
Об этом в своем Twitter сообщила министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.
По ее словам, в пакете предусмотрены боеприпасы для артиллерийских установок общей стоимостью около 500 млн шведских крон – почти 50 млн евро.
"Это не последний пакет. Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы рассмотрят возможность предоставить шведские артиллерийские установки Archer, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70 и прочее", - добавила Анн Линде.
- Напомним, 29 августа после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Магдалена Андерссон объявила , что Швеция предоставит 500 млн крон (почти 50 млн евро) военной помощи Украине.
- 11 августа министр обороны Швеции заявил , что не исключает возможности изготовления оружия для Украины. Также в Швеции планируется создать фонд для сбора денег на изготовление оружия в Украине.
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