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Боеприпасы для артиллерии на 50 млн евро: глава МИД Швеции обнародовала детали нового пакета военной помощи Украине

31 августа, 2022 среда
16:17
Мир

Седьмой пакет шведской военной помощи для Украины будет состоять из боеприпасов для артиллерии общей стоимостью полмиллиарда шведских крон и он не последний

Об этом в своем Twitter сообщила министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.

По ее словам, в пакете предусмотрены боеприпасы для артиллерийских установок общей стоимостью около 500 млн шведских крон – почти 50 млн евро.

"Это не последний пакет. Шведское управление по военному обеспечению (FMV) и Вооруженные силы рассмотрят возможность предоставить шведские артиллерийские установки Archer, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS70 и прочее", - добавила Анн Линде.

  • Напомним, 29 августа после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Магдалена Андерссон объявила , что Швеция предоставит 500 млн крон (почти 50 млн евро) военной помощи Украине.
  • 11 августа министр обороны Швеции заявил , что не исключает возможности изготовления оружия для Украины. Также в Швеции планируется создать фонд для сбора денег на изготовление оружия в Украине.

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оружие для Украины
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