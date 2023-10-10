Боеприпасы будут ключевым элементом, определяющим темп боевых действий в течение следующего года. Колонка Сергея Згурца

О боеприпасах в арсеналах армии РФ и ВСУ

Начну с хорошей новости о том, что сегодня, 10 октября, немецкий оборонный гигант Rheinmetall объявил о получении очередного контракта в объеме 1,2 млрд евро на изготовление боеприпасов по заказу правительства Германии. Эти боеприпасы затем будут направлены ВСУ, хотя контракт заключает правительство Германии. Речь идет о поставках Украине 150 тыс. боеприпасов. Часть будет поставлена в этом году, а остальные в 2024 году.

Возникает вопрос: много это или мало – 150 тыс. боеприпасов? Считается, что в среднем ВСУ используют в сутки от 3 до 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм или получается, что по максимуму 240 тыс. боеприпасов в месяц. Хотя на определенных участках интенсивность использования нашей артиллерией боеприпасов выше, в частности, когда говорим о юге. К этому времени Украине было поставлено 2 млн. боеприпасов, и это было до предоставления кассетных боеприпасов.

А что у противника? Враг использует в среднем в сутки, по выводам отдельных экспертов, от 10 до 15 тыс. снарядов крупных калибров, или 450 тыс. в месяц. Но объемы применения этих снарядов у противника падают. Если мы вспомним предыдущие этапы боевых действий, в частности под Северодонецком и на первом этапе боевых действий под Бахмутом, речь шла о том, что враг использовал 60 тыс. боеприпасов в сутки, или почти 2 млн в месяц. Это при том, что Россия может самостоятельно производить около 1,5 млн боеприпасов с планами выхода до 2 млн снарядов в год.

То есть, можно говорить о том, что именно количество боеприпасов в арсеналах армии РФ и ВСУ будет существенно влиять на ход боевых действий в течение следующего года.

Кстати, есть данные, что цена нового боеприпаса в европейском исполнении очень сильно подскочила. Перед активной фазой войны боеприпасы можно было купить где-то за 3 тысячи евро, а сейчас такой боеприпас стоит до 5 тысяч евро. То есть мы понимаем, насколько повысилась стоимость комплектующих, и видим, что дефицит провоцирует рост цен. Это повлияет на историю следующего года, где боеприпасы будут ключевым элементом, определяющим темп боевых действий с обеих сторон. Конечно, эти боеприпасы сейчас активно используют на поле боя наши ВСУ.

Ситуация на фронте

И сейчас ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении и к югу от Бахмута , где наши войска используют тактику медленного, но неуклонного продвижения.

Сегодня, 10 октября, утром спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш сказал, о том, что на южном фланге Бахмута защитники ежедневно освобождают сотни метров временно оккупированных территорий, но враг все же мощно упирается и перекидывает резервы на эти участки.



Андрей Бабичев, военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр", находящийся возле Бахмута, рассказал, что плотные боевые действия продолжаются в направлении Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.







По его словам, вокруг Бахмута и по другим направлениям линия фронта стоит и никуда не двигается, но это не значит, что там не идут бои. Бои проходят каждый день 24/7.







Военнослужащий отметил, что возле Андреевки и Клещиевки продолжаются наступательные действия со стороны ВСУ. Эта неделя довольно неплохо началась и Силы обороны хорошо проходят вперед. ВСУ уже перешли железнодорожные пути и бои идут далеко от них. Однако трудно воевать, потому что много посадок, в которых сидит враг. К тому же плотно работает вражеская артиллерия. Оккупанты размещают на край посадок свои пулеметные подразделения, что задерживает продвижение украинской пехоты. Но наши ребята все видят и перемалывают противника.



Бабичев сказал, что идет пехотная война с обеих сторон: ни танки, ни бронетехника практически не применяются. Потому что когда появляется техника, она уничтожается артиллерией. Украинские бойцы своими ногами протаптывают каждый метр, двигаясь вперед. Российские воины используют разные виды тактики. Они могут проходить группами по 3-8 человек, а могут зайти группой в 60 одновременно, как это было пару дней назад. Наши ребята их хорошо разбили, но живая сила у врага не заканчивается. Пока есть проблема с обеих сторон с эвакуацией раненых и погибших, потому что противник расстреливает экипажи, которые эвакуируют ребят. Есть потери среди медиков. Для понимания, медикам нужно где-то 3 км тащить на себе раненого или погибшего и только потом передавать эвакуационной машине, двигающейся под прицельным вражеским огнем.

Алексей отметил, что на этом направлении плотно используются минометы и артиллерия. Враг развернул все стволы на Клещиевку и Андреевку. Вражеской артиллерии гораздо больше, поэтому тяжело там работать. ВСУ сложно проводить плотную контрбатарейную работу из-за того, что не хватает именно дальнобойного оружия. А украинская артиллерия работает именно там, куда нужно пройти пехоте, потому там все достаем и все работает. А вот с контрбатарейкой есть проблемы. Кроме того, противник чаще атакует ночью или в дождь, соответственно, не все дроны могут контролировать ситуацию. Когда ночь и еще дождь, захватчики нагло идут, а когда ясная погода, тогда мы все видим и контролируем. Но непогода вносит свои коррективы.

О защите военной связи

Боец Бабичев добавил, что враг давит средства связи, поэтому нужны рации, работающие под РЭБом. Также есть необходимость в ретрансляторах для FPV-дронов, цепляющихся на Mavic, который, пролетая под вражескими РЭБами, усиливает сигнал и далее дает возможность лететь нашему дрону-камикадзе. Соответственно, такая защита от РЭБов противника нужна уже сейчас нашим военным на поле боя.



Далее поговорим об оборонно-промышленных достижениях наших разработчиков и производителей, а именно о направлении, которое касается защищенной военной связи. Речь идет о проекте под названием HIMERA , в рамках которого украинские специалисты создают защищенные радиостанции. Сегодня, 10 октября, министр цифровой трансформации Михаил Федоров громко представил эту разработку. Для меня это было неожиданностью, потому что мы договаривались с нашим следующим гостем, не зная, что Федоров сделает такую дополнительную рекламу этой разработке.



Алексей Олийнык, представитель компании HIMERA, отметил, что компания работает, чтобы создать классный продукт, а знаки отличия приходят сами собой. В команде были дискуссии, нужно ли выходить на такой уровень публичности или нужно такое дополнительное признание, потому что достаточно того, что военные используют эту разработку. Предыдущий гость, военнослужащий Андрей Бабичев рассказал, что нужно на линии фронта, а это как раз основное направление работы компании.



Представитель компании HIMERA рассказал, что идет сейчас испытание модема, который является такой же разработкой, как и радиостанция. Этот модем военного уровня с хорошей защитой, причем полностью построен на коммерческих компонентах. Таких модемов можно выпускать десятки-сотни и даже тысячи ежемесячно. Идея этого модема состоит в том, что пилот, управляющий коптером, находится в каком-то месте, о котором вообще никто не может знать. То есть пилот может располагаться в нескольких сотнях метров, а может и километрах, от точки, из которой управляется дрон. Далее все происходит ретрансляцией, то есть ретранслятором может быть дрон или другое средство, имеющее определенную высоту, устроенную на мачте. За счет расстояния, обзора и безопасного места пилота дрон может управляться до самых последних метров, когда он идет к цели. Таким образом, мы защищаем пилотов, их точка пребывания не будет определена вражеской разведкой.



Олийнык отметил, что на выставке в Лондоне компания HIMERA представила более мощную военную радиостанцию, которая будет работать на значительном расстоянии, а также как шлюз между станциями компании и интернетом. Эта станция может быть и в качестве станции-ретранслятора для тех же каналов, которые используются дронами. У нее есть возможность подключения к локальной сети или wi-fi, однако это уже следующий этап развития продукта. Сейчас совмещаются станции с модемами, чтобы все было то, о чем говорил боец Бабичев.



Резюмируя слова Алексея, скажу, что мы уже видим защищенные модемы, которые могут повысить использование наших FPV-дронов на поле боя.