Боеприпасы, бронированные и медицинские машины и тягачи: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Он включает поставки из запасов Бундесвера и из немецкой промышленности, финансируемых на средства так называемого Ertüchtigungshilfe федерального правительства
Об этом идет речь на сайте правительства Германии.
"В рамках бюджетной процедуры 2022 года средства на усиление инициативы были увеличены до общей суммы более 2 млрд евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь на поддержку Украины. В то же время они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных немецких взносов в Европейский фонд мира (EPF), которые, в свою очередь, могут быть использованы для возмещения расходов стран-членов ЕС на вспомогательные услуги Украине", - говорится в сообщении.
В перечне новых вооружений:
- Ракеты для IRIS-T;
- Еще 2 бронемашины Bergepanzer 2 (ранее было 10);
- 30000 патронов 40-мм гранатомет;
- 5 тыс. снарядов артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 4 машины скорой помощи;
- 18 грузовых автомобилей 8х8 с системой сменного кузова.
В правительстве добавляют, что общая стоимость индивидуальных лицензий на экспорт военной техники, выданных Федеральным правительством в период с 1 января 2022 по 12 декабря 2022 года, составляет 2 152 150 055 евро.
- Напомним, накануне стало известно, что Германия выделит 50 млн евро на зимнюю помощь Украине.
- А лидер германской оппозиции Мерц призвал правительство передать Украине боевые танки и бронетранспортеры.
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