Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

"В рамках бюджетной процедуры 2022 года средства на усиление инициативы были увеличены до общей суммы более 2 млрд евро на 2022 год. Дополнительные средства предназначены в первую очередь на поддержку Украины. В то же время они будут использованы для финансирования увеличенных обязательных немецких взносов в Европейский фонд мира (EPF), которые, в свою очередь, могут быть использованы для возмещения расходов стран-членов ЕС на вспомогательные услуги Украине", - говорится в сообщении.

В перечне новых вооружений:

Ракеты для IRIS-T;

Еще 2 бронемашины Bergepanzer 2 (ранее было 10);

30000 патронов 40-мм гранатомет;

5 тыс. снарядов артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

4 машины скорой помощи;

18 грузовых автомобилей 8х8 с системой сменного кузова.

В правительстве добавляют, что общая стоимость индивидуальных лицензий на экспорт военной техники, выданных Федеральным правительством в период с 1 января 2022 по 12 декабря 2022 года, составляет 2 152 150 055 евро.

Напомним, накануне стало известно, что Германия выделит 50 млн евро на зимнюю помощь Украине.

А лидер германской оппозиции Мерц призвал правительство передать Украине боевые танки и бронетранспортеры.

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