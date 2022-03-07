Boeing прекращает закупку титана в России, - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal .



Издание отмечает, что остановка закупки титана у РФ может иметь последствия для отношений компании-производителя самолетов с его крупнейшим поставщиком этого товара, российской металлургической компанией ВСМПО-Ависма.



В отношении этого российского поставщика, владеющего 25% акций госконгломерата Ростех, пока не были введены санкции на фоне вторжения РФ в Украину.



Отмечается, что среди мировых возникала встревоженность из-за возможности перебоев в поставке российских товаров, используемых в аэрокосмической, морской и автомобильной промышленности.



Однако в прошлом месяце компания Boeing заявила, что не обеспокоена этим, поскольку диверсифицировала свою цепочку снабжения титаном с 2014 года, когда против России были введены санкции за оккупацию Крыма.

Напомним, 2 марта Boeing и Airbus присоединились к санкциям и прекратили сотрудничество с российскими авиакомпаниями.