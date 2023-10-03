Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета
К июлю 2025 года Boeing намерена достичь рекордного уровня выпуска своего наиболее востребованного самолета Boeing 737 - не менее 57 штук в месяц
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По плану, до декабря 2023 года компания Boeing должна производить по 42 самолета Boeing 737 каждый месяц. В июне 2024 года этот показатель должен вырасти до 47 самолетов в месяц, включая Boeing 737 MAX и более старые модели, используемые для военных целей. В декабре 2024 года целью является 50 самолетов в месяц, а в июне 2025 года – 57 самолетов в месяц.
Этот план был обнародован Boeing в своем последнем главном графике для поставщиков, утвержденном компанией в середине сентября, по данным источников.
"Эта цель заменит недостигнутую цель авиапроизводителя, установленную несколько лет назад, которая была сорвана в 2019 году, когда производство 737 MAX было прекращено по всему миру после двух смертельных авиакатастроф", – говорится в материале.
Одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций Boeing планировала выпускать 57 самолетов Boeing 737 MAX в месяц до приостановки их производства. Сейчас компания объявила, что ее официальная цель – производить 50 самолетов в месяц в 2025-2026 годах. Но глава Boeing Дэйв Калхун сказал, что возможно повышение производства до 60 самолетов в месяц.
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