Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По плану, до декабря 2023 года компания Boeing должна производить по 42 самолета Boeing 737 каждый месяц. В июне 2024 года этот показатель должен вырасти до 47 самолетов в месяц, включая Boeing 737 MAX и более старые модели, используемые для военных целей. В декабре 2024 года целью является 50 самолетов в месяц, а в июне 2025 года – 57 самолетов в месяц.

Этот план был обнародован Boeing в своем последнем главном графике для поставщиков, утвержденном компанией в середине сентября, по данным источников.

"Эта цель заменит недостигнутую цель авиапроизводителя, установленную несколько лет назад, которая была сорвана в 2019 году, когда производство 737 MAX было прекращено по всему миру после двух смертельных авиакатастроф", – говорится в материале.

Одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций Boeing планировала выпускать 57 самолетов Boeing 737 MAX в месяц до приостановки их производства. Сейчас компания объявила, что ее официальная цель – производить 50 самолетов в месяц в 2025-2026 годах. Но глава Boeing Дэйв Калхун сказал, что возможно повышение производства до 60 самолетов в месяц.