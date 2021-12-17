Boeing планирует построить свой новый самолет в "метавселенной"

Об этом сообщает Reuters.



В компании Boeing планируют всего через два года объединить проектные, производственные и авиационные услуги в единой цифровой экосистеме.



Как обещает руководство Boeing, на заводе будущего 3D инженерные проекты будут совмещены с роботами, которые будут разговаривать друг с другом, а механики по всему миру будут общаться с помощью гарнитур HoloLens, производимыми Microsoft Corp.



Для строительства следующего самолета компания стремится создать и связать виртуальные трехмерные копии "цифровых двойников" самолета и производственную систему, способную выполнять моделирование.



Цифровые макеты подкрепляются "цифровой нитью", которая сшивает вместе всю информацию о самолете с момента его зарождения.



"Речь идет об усилении инженерии", - сообщил главный инженер Boeing Грег Хислоп. "Мы говорим об изменении способа работы во всей компании".



Критики отмечают, что Boeing неоднократно делал подобные смелые обещания по цифровой революции, что привело к неоднозначным результатам. Однако внутренние источники уверяют, что для компании все более важными и четкими становятся цели улучшения качества и безопасности.



В настоящее время Boeing пытается выйти из кризиса и возобновить свое доминирование среди производителей самолетов. Уже заложена основа для предстоящей авиационной программы на следующее десятилетие стоимостью в $15 млрд.



Справка: Метавселенная - это виртуальный мир, в котором люди могут взаимодействовать между собой и другими цифровыми объектами с помощью технологий виртуальной, дополненной или смешанной реальности.

Напомним, компания Facebook, которая недавно стала называться Meta, в ближайшие годы переориентируется с развития социальной сети на создание "метавселенной".

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