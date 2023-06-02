Boeing перенесла первый полет Starliner с экипажем из-за проблем с безопасностью
Компания Boeing вновь откладывает первый пилотируемый полет корабля-капсулы Starliner, который был заказан NASA, из-за ненадежной парашютной системы и проблем с оборудованием
Об этом информирует Space .
"Boeing отказывается от первого в истории запуска капсулы астронавта Starliner с экипажем для NASA, возможно, на неопределенный срок, из-за проблем с безопасностью парашютов и проводки космического корабля, обнаруженных на прошлой неделе", - пишет ведомство.
Запуск Starliner в МКС уже откладывали, но теперь стало известно, что полет не 21 июля и вообще не произойдет в этом году.
Основные проблемы были обнаружены при сертификации капсулы для полетов с экипажем на борту. В частности, стропы парашютов и их крепления не выдерживают достаточной нагрузки, а лента, покрывающая жгуты кабелей, оказалась огнеопасной.
Запуск Starliner откладывается не в первый раз. В декабре 2019 года беспилотный полет закончился частичной неудачей. Тогда корабль не достиг запланированной орбиты и не состыковался с МКС.
В ходе расследования NASA обязала Boeing внести 80 изменений для устранения многочисленных проблем, включая проблемы с горючей лентой и стропами, обнаруженными ранее.
Пока астронавты продолжают тренироваться в ожидании тестового полета Crew Flight Test. Недавно на встрече в NASA эксперты обсуждали вопросы безопасности Starliner. Известно, что парашютная система, сертифицированная для беспилотного полета, не получила одобрения для полетов с экипажем на борту.
Справочно. Boeing – одна из двух компаний, выбранных NASA для доставки астронавтов в МКС наряду с SpaceX. SpaceX уже совершила семь полетов с экипажами на задачи NASA и еще три – по заказу частных клиентов. Boeing намерена выполнить по меньшей мере семь полетов с астронавтами в МКС и не намерена отказываться от контракта.
- 10 мая ирландская авиакомпания Ryanair сообщила о рекордном заказе 300 самолетов Boeing. Соглашение оценивается более чем в $40 млрд по текущим биржевым ценам.
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