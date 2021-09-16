"Бодо-Глимт" - "Заря": состав украинцев на дебютный матч Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Уже сегодня, 16 сентября, луганская "Заря" сыграет свой первый матч в Лиге конференций. В соперниках норвежский "Бодо-Глимт".



Букмекеры унизительно оценивают шансы украинцев. На их победу коэффициент 3,80. Ничья оценивается в 3,52. Аналитики считают, что безоговорочным фаворитом встречи является норвежский "Бодо-Глимт".



В этом году фанаты впервые увидят новосозданный турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украину на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Луганская команда сыграет в группе C. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежским "Бодо-Глимт".



Лига конференций



1-й тур



16 сентября



"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Заря" (Украина)



"Заря": Мацапура, Цвек, Вернидуб, Жуниньо, Хомченовский, Кочергин, Булеца, Назарин, Кабаев, Громов, Аллахьяр.



Запасные: Сапутин, Жилкин, Лунев, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницин, Алефиренко



Начало в 22:00



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