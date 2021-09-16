"Бодо-Глимт" - "Заря": Где и когда смотреть дебютный матч украинцев в Лиге конференций
В 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против норвежского "Бодо-Глимт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уже сегодня, 16 сентября, луганская "Заря" сыграет свой первый матч в Лиге конференций. В соперниках норвежский "Бодо-Глимт".
В этом году фанаты впервые увидят новосозданный турнир УЕФА - Лигу конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.
Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Украину на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.
Луганская команда сыграет в группе C. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежским "Бодо-Глимт".
Лига конференций
1-й тур
16 сентября
"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Заря" (Украина)
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций.
- 15 сентября лидер луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский поделился эмоциями перед дебютным матчем в Лиге конференций.
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