"Бодо-Глимт" - "Заря": букмекеры унизили шансы украинцев в матче Лиги конференций
В 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" сыграет против норвежского "Бодо-Глимт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уже сегодня, 16 сентября, луганская "Заря" сыграет свой первый матч в Лиге конференций. В соперниках норвежский "Бодо-Глимт".
Букмекеры унизительно оценивают шансы украинцев. На их победу коэффициент 3,80. Ничья оценивается в 3,52. Аналитики считают, что безоговорочным фаворитом встречи является норвежский "Бодо-Глимт".
В этом году фанаты впервые увидят новый турнир УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.
Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
Украина на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.
Луганская команда сыграет в группе C. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт".
Лига конференций
1-й тур
16 сентября
"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Заря" (Украина)
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций.
- 15 сентября лидер луганской "Зари" Дмитрий Хомченовский поделился эмоциями перед дебютным матчем в Лиге конференций.
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