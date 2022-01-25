Боб Дилан продал все свои песни Sony почти за $200 млн
Компания Sony Music купила весь каталог песен 80-летнего американского певца Боба Дилана за сумму около $200 млн
Об этом сообщает CNN.
"Я рад, что все мои записанные песни могут остаться там, где им место", – заявил сам Дилан.
Компания не назвала стоимость сделки официально, но, по информации американских СМИ, она составляет около $200 млн.
Само соглашение было заключено еще в июле прошлого года, однако официально о нем объявили только сейчас.
Как отметили в компании, соглашение включает "все записанные песни Боба Дилана с 1962 года".
Боб Дилан (настоящее имя – Роберт Аллен Циммерман) – американский певец, композитор, поэт и гитарист, из лирики которого заимствовано много крылатых фраз, а музыка повлияла на творчество большого количества музыкантов.
- Напомним, Шакира продала права на все свои песни британской компании.
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