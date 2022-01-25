Боб Дилан продал все свои песни Sony почти за $200 млн

Об этом сообщает CNN.



"Я рад, что все мои записанные песни могут остаться там, где им место", – заявил сам Дилан.



Компания не назвала стоимость сделки официально, но, по информации американских СМИ, она составляет около $200 млн.



Само соглашение было заключено еще в июле прошлого года, однако официально о нем объявили только сейчас.



Как отметили в компании, соглашение включает "все записанные песни Боба Дилана с 1962 года".



Боб Дилан (настоящее имя – Роберт Аллен Циммерман) – американский певец, композитор, поэт и гитарист, из лирики которого заимствовано много крылатых фраз, а музыка повлияла на творчество большого количества музыкантов.

Напомним, Шакира продала права на все свои песни британской компании.