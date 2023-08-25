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BMW X7 за 5 тыс. грн, дома, земля: у заместителя одесского военкома выявили признаки коррупции на 14 млн грн

25 августа, 2023 пятница
17:53
Общество

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения на 14 млн грн у заместителя военкома Одесского областного ТЦК Дениса Галушко

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

У заместителя начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки - начальника сектора комплектования Одесского областного ТЦК Дениса Галушко по результатам мониторинга жизни выявили признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн.

По информации НАПК, теща Галушко с 2020 года приобрела, а затем продала два автомобиля. Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году женщина также приобрела BMW X7 XDRIVE 30D.

"При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения", - подчеркнули в НАПК.

В ведомстве отметили, что также теща военкома приобрела дом и земельный участок. Их стоимость составляет более 3 млн грн.

В то же время сын Галушко получил в собственность квартиру в Одессе стоимостью 563 тыс. грн. А его мать приобрела авто Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком почти за 1,7 млн грн. Финансовой возможности для таких покупок она не имела.

"В позапрошлую осень автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома. В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн, хотя на интернет-платформах средняя цена такого авто около 1,3 млн грн, что также свидетельствует о занижении реальной стоимости. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн", - сообщили в НАПК.

Кроме того, Галушко вместе с супругой с 2021 года дополнительно израсходовали 6 млн грн. Средства на банковский счет вносились наличными через терминалы суммами от 9 до 106 тыс. грн.

В НАПК подчеркнули, что у Галушко и его родных не зафиксировали законных доходов, которые могли бы позволить эти покупки. Там добавили, что заключение о жизни заместителя военкома в связи с выявлением признаков незаконного обогащения было направлено в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.

В Черкасской области трем лицам, которые, вероятно, брали взятку за оформление призывника на военный учет, объявлено о подозрении. Среди них – сотрудник территориального центра комплектования и медик.

22 августа в Украине провели более 200 одновременных обысков в военкоматах и ВЛК. Сообщается, что в общей сложности установлено 388 человек, которые могут быть незаконно освобождены от военной службы по решению ВЛК.

Украина
Одесса
Одещина
Война с Россией
НАПК
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