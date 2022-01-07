BMW представила первый в мире автомобиль, который меняет цвет с помощью программы

Об этом пишет Reuters.



Концепткар BMW iX Flow использует технологию электронных чернил E Ink, которую обычно применяют в электронных считывателях. Она меняет цвет авто на серые и белые узоры, однако компания планирует увеличить количество цветов.



По словам инженеров BMW, E Ink очень энергоэффективна.



Исследователи нанесли на автомобиль своеобразную толстую бумагу, которая благодаря электрическим сигналам, управляемым телефонным приложением, выносит на поверхность машины разные пигменты. Это позволяет машине изменять оттенок или дизайн, например, иметь полосы, как у спорткаров.



Также разработчики намерены добавить возможность изменять цвет авто с помощью кнопки на приборной панели или жестов.



По словам представителей BMW, сохранение выбранного цвета машины не тратит энергию. В компании отметили, что такую функцию можно использовать для отражения солнечного света. Так есть возможность в жаркий день изменить цвет авто на белый, чтобы отражать свет, а в холодную погоду – на черный, чтобы поглощать тепло.

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