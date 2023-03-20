Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи министров иностранных дел и министров обороны ЕС в Брюсселе, передает CNN .

БМП Marder предназначена для перемещения солдат по полю боя. Немецкие военные использовали его с начала 1970-х годов и постоянно модернизировали. Сейчас эти машины – в процессе постепенного вывода из строя, но сотни все еще находятся на вооружении.