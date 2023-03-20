БМП Marder уже на пути в Украину, – министр обороны Германии
Немецкие боевые машины пехоты Marder уже направляются в Украину. Военнослужащие ВСУ начали обучение на них еще в конце января
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи министров иностранных дел и министров обороны ЕС в Брюсселе, передает CNN .
БМП Marder предназначена для перемещения солдат по полю боя. Немецкие военные использовали его с начала 1970-х годов и постоянно модернизировали. Сейчас эти машины – в процессе постепенного вывода из строя, но сотни все еще находятся на вооружении.
- В январе Германия объявила, что предоставит Украине 40 машин Marder .
- Позже в тот же месяц сообщалось, что украинские солдаты прибыли в Германию для обучения на машинах.
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