БМП Marder, разведывательные дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
В среду, 13 сентября, Германия отчиталась о новых поставках военной помощи для Украины. В новый пакет вошли разведывательные дроны и боевые машины пехоты Marder
Об этом идет речь на сайте правительства Германии.
Отмечается, что новый пакет помощи Германии для Украины содержит:
- 20 БМП Marder с боеприпасами;
- 3000 снарядов калибра 155 мм;
- 2 танка для разминирования Wisent 1;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;
- система наблюдения спутниковой связи Satcom;
- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- 2 мобильные антенные системы;
- 10 систем обнаружения дронов;
- седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;
- 9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 5 грузовиков 8x8;
- 3 машины скорой помощи;
- 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.
В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.
- 11 сентября концерн Rheinmetall заявил , что Федеральное правительство Германии поручило ему поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder. Благодаря этому заказу общее количество машин Marder, которые Rheinmetall поставит в Украину, увеличится до 80.
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