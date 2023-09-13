БМП Marder, разведывательные дроны и снаряды: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Об этом идет речь на сайте правительства Германии.

Отмечается, что новый пакет помощи Германии для Украины содержит:

20 БМП Marder с боеприпасами;

3000 снарядов калибра 155 мм;

2 танка для разминирования Wisent 1;

материалы для обезвреживания взрывоопасных боеприпасов;

система наблюдения спутниковой связи Satcom;

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

2 мобильные антенные системы;

10 систем обнаружения дронов;

седельный тягач 8x8 HX81 и 4 полуприцепа;

9 транспортных средств (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

5 грузовиков 8x8;

3 машины скорой помощи;

1,5 млн патронов к огнестрельному оружию.

В правительстве отметили, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.