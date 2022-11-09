Об этом информируют на сайте федерального правительства Германии.

В обновленном списке военной помощи Украине – 30 бронемашин Dingo, 18 разведывательных беспилотников, пять тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh и ракеты для системы ПВО Iris-T SLM – количество не указано.

Также ранее уже было передано 14, а теперь еще четыре антидроных датчика и к двум поставленным - еще один погрузчик.

В новый список на отправку Германия добавила больше ракет для системы Iris-T SLM, пять мобильных разведывательных комплексов, 42 машины для разминирования, четыре мобильных и защищенных системы разминирования и еще три таких дистанционно управляемых.

Из соображений безопасности правительство страны воздерживается от распространения информации о способах и времени доставки, пока не состоится передача.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца текущего года и еще две – в начале следующего.

12 октября предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину.

Ранее сообщалось, что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, недавно переданный из Германии, 18 октября уже стал на боевое дежурство.

24 октября сообщалось, что Германия как можно скорее предоставит Украине еще три комплекса противовоздушной обороны IRIS-T. Каждый из таких комплексов способен защитить крупный город.

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