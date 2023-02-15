БМП Bradley - отличная техника для быстрого контрнаступления, - офицер ВСУ Лапин
Офицер ВСУ Игорь Лапин считает, что американские БМП Bradley становятся важной частью украинского контрнаступления
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сейчас у нас ситуация с самолетами не намного лучше, чем была несколько дней назад. Однако территории северных областей, которые были оккупированы Россией, полностью освобождены. Ведь, как бы то ни было, последнее слово в боевых действиях стоит за обычным солдатом-пехотинцем. Поэтому , пока пехота не зашла на ту или иную территории, нельзя считать ее освобожденной", - пояснил Лапин
Офицер объяснил, что важной составляющей успешного контрнаступления ВСУ должно стать украинское ПВО
"Что касается нашего будущего контрнаступления, то все будет зависеть от того, как быстро мы сможем его развить. Сможем ли мы расширить контрнаступление и быстро установить системы ПВО на освобожденных территориях, чтобы российская авиация не могла летать над головами наших войск. Также очень важна техника. Я хочу отметить, что БМП Bradley прекрасно подходят для стремительного и интенсивного наступления", - добавил он.
- 5 января, официальные лица на условиях анонимности отмечали Associated Press, что в новый пакет помощи Украине от США войдут несколько десятков боевых машин Bradley
- 4 января Байден подтвердил, что США рассматривают вариант поставки БМП Bradley для Украины. Их называют лёгкими танками. Похожее оружие Украине готовы предоставить Франция и Германия – 4 января стало известно, что Париж передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.
- 5 января Байден и Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.
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