БМП Bradley - отличная техника для быстрого контрнаступления, - офицер ВСУ Лапин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Сейчас у нас ситуация с самолетами не намного лучше, чем была несколько дней назад. Однако территории северных областей, которые были оккупированы Россией, полностью освобождены. Ведь, как бы то ни было, последнее слово в боевых действиях стоит за обычным солдатом-пехотинцем. Поэтому , пока пехота не зашла на ту или иную территории, нельзя считать ее освобожденной", - пояснил Лапин

Офицер объяснил, что важной составляющей успешного контрнаступления ВСУ должно стать украинское ПВО

"Что касается нашего будущего контрнаступления, то все будет зависеть от того, как быстро мы сможем его развить. Сможем ли мы расширить контрнаступление и быстро установить системы ПВО на освобожденных территориях, чтобы российская авиация не могла летать над головами наших войск. Также очень важна техника. Я хочу отметить, что БМП Bradley прекрасно подходят для стремительного и интенсивного наступления", - добавил он.