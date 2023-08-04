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Блюдо из Днепропетровщины пополнило перечень нематериального культурного наследия Украины

4 августа, 2023 пятница
10:20
Культура

Обряд приготовления слитой каши, который практикуется в поселке городского типа Карнауховка, пополнил перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Традиция приготовления тесно связана с историей поселка Карнауховка на Днепропетровщине со времени его основания в 1737 году. В то же время, не исключено, что такие или подобные обряды бытовали и на других территориях Украины.

"Свое название элемент "слитая каша" получил благодаря тому, что это блюдо готовилось компанией. Обряд приготовления привязан к символическому празднованию завершения весенних полевых работ. Жители поселка в праздничном наряде собирались на знаковых местах под открытым небом - левадах, площадях, в разных уголках. поселки, сносили продукты. Поскольку все зависело от того, какие продукты принесли жители поселка, улицы, поэтому и слитая каша выходила у каждого своя", - рассказали в Минкульте.

Единого рецепта приготовления этого блюда нет. Основные принципы передаются из поколения в поколение, отметили в Минкульте.

"Для приготовления блюда используют большой пятивидерный котел и такие ингредиенты, как: пшено, рис, картофель, сало, куриный гуляш, яйца, лук, различные специи. Готовят слитую кашу под открытым небом на костре, благодаря чему она имеет непревзойденный вкус", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что основная цель приготовления блюд – объединить общину в совместном занятии.

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