Об этом пишет CNBC.

Контракт NASA стоит свыше $3,4 миллиарда, но Blue Origin хочет потратить на проект более $7 миллиардов.

Джефф Безос написал в Twitter, что "для него большая честь быть в этом путешествии с NASA, чтобы взорвать астронавтов на Луну – и на этот раз остаться".

Blue Origin возглавит команду, в которую входят Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics. Вместе они должны создать лунный посадочный модуль в рамках программы Artemis. Его планируют запустить в конце этого десятилетия.