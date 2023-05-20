Blue Origin выиграла контракт NASA на создание модуля для доставки астронавтов на Луну
Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin выиграла контракт Американского космического агентства на разработку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну
Об этом пишет CNBC.
Контракт NASA стоит свыше $3,4 миллиарда, но Blue Origin хочет потратить на проект более $7 миллиардов.
Джефф Безос написал в Twitter, что "для него большая честь быть в этом путешествии с NASA, чтобы взорвать астронавтов на Луну – и на этот раз остаться".
Blue Origin возглавит команду, в которую входят Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics. Вместе они должны создать лунный посадочный модуль в рамках программы Artemis. Его планируют запустить в конце этого десятилетия.
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