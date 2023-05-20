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Blue Origin выиграла контракт NASA на создание модуля для доставки астронавтов на Луну

20 мая, 2023 суббота
04:13
Технологии

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin выиграла контракт Американского космического агентства на разработку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну

Об этом пишет CNBC.

Контракт NASA стоит свыше $3,4 миллиарда, но Blue Origin хочет потратить на проект более $7 миллиардов.

Джефф Безос написал в Twitter, что "для него большая честь быть в этом путешествии с NASA, чтобы взорвать астронавтов на Луну – и на этот раз остаться".

Blue Origin возглавит команду, в которую входят Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics. Вместе они должны создать лунный посадочный модуль в рамках программы Artemis. Его планируют запустить в конце этого десятилетия.

  • Напомним, 16 ноября NASA с третьей попытки удалось отправить ракету к Луне в рамках программы Artemis I.
  • В конце апреля Китай заявил , что планирует совершить пилотируемый полет и высадку астронавтов на Луну до 2030 года.

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