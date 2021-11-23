Blue Origin объявила состав экипажа, который совершит новый туристический полет в космос

Об этом сообщает сайт Blue Origin.

Гостями стали ведущий американского утреннего шоу Майкл Страхан и дочь первого американского космонавта Алана Шепарда Лора Шепарда Чарчли.

Кроме того, во время этого полета состоится первое семейное путешествие в космос – среди туристов будут отец и дочь.

Ракета New Shepard доставит людей в космос в третий раз за 2021 год. Запуск состоится 9 декабря на площадке в штате Техас.