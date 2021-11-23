Blue Origin объявила состав экипажа, который совершит новый туристический полет в космос
В декабре 2021 года американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin запустит в космос ракету New Shepard с шестью пассажирами, среди которых два "почетных гостя" и четыре коммерческих туриста
Об этом сообщает сайт Blue Origin.
Гостями стали ведущий американского утреннего шоу Майкл Страхан и дочь первого американского космонавта Алана Шепарда Лора Шепарда Чарчли.
Кроме того, во время этого полета состоится первое семейное путешествие в космос – среди туристов будут отец и дочь.
Ракета New Shepard доставит людей в космос в третий раз за 2021 год. Запуск состоится 9 декабря на площадке в штате Техас.
- Напомним, 11 июля 2021 года компания британского бизнесмена Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершила первый космический туристический полет с полным экипажем, в том числе с самим Брэнсоном на борту. Аппарат Брэнсона поднялся на высоту до 90 км.
- 20 июля основатель компании Amazon миллиардер Джефф Безос улетел в космос на ракете New Shepard компании Blue Origin.
- Федеральное управление гражданской авиации США отказалось признавать астронавтами Безоса и Брэнсона , совершившими суборбитальные космические полеты.
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