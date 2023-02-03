Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица.

Отмечается, что новый пакет помощи США объявят 3 февраля: туда войдут управляемые GPS крылатые ракеты GLSDB производства Boeing-Saab. Ракеты с авиабомбами, которые могут поражать цели на дистанции до 150 км, будут профинансированы по процедуре Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Журналисты пишут, что, как и другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время: официальный представитель отрасли сообщил Bloomberg, что для первых поставок понадобится около девяти месяцев после того, как ВВС заключат контракт.