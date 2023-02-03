Bloomberg: За 9 месяцев Украина может получить дальнобойные ракеты с GPS-наведением
В новый пакет помощи США войдут "умные ракеты" GLSDB дальностью до 150 км с GPS-наведением, однако ВСУ получат их не раньше осени
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальные лица.
Отмечается, что новый пакет помощи США объявят 3 февраля: туда войдут управляемые GPS крылатые ракеты GLSDB производства Boeing-Saab. Ракеты с авиабомбами, которые могут поражать цели на дистанции до 150 км, будут профинансированы по процедуре Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Журналисты пишут, что, как и другое оборудование, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время: официальный представитель отрасли сообщил Bloomberg, что для первых поставок понадобится около девяти месяцев после того, как ВВС заключат контракт.
- Напомним, 20 января сообщалось о новом пакете помощи США Украине на сумму 2,5 млрд долларов, туда вошли 8 систем ПВО Avenger, 59 дополнительных бронемашин Bradley и 90 Stryker, 350 бронемашин Humvee, 53 машины с защитой от мин MRAP, боеприпасы к HIMARS, артиллерии и многое другое.
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