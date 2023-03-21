Bloomberg узнал подробности предполагаемого задержания Трампа

Об этом пишет Bloomberg .

Источники американского издания утверждают, что на Дональда Трампа не будут одевать наручники в случае предъявления ему обвинений.

По информации собеседника Bloomberg, у Трампа снимут отпечатки пальцев и сфотографируют его в профиль и анфас, но не будут вести его перед репортерами в наручниках и не будут помещать в камеру. Источник заявил, что он, вероятно, останется под стражей агентов секретной службы, откомандированных для его охраны.

Сам Трамп ранее утверждал, что его уже 21 марта могут заключить под стражу и призвал своих сторонников к протестам.

Дело связано с выплатой в 2016 году большой суммы порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о романе с Трампом, якобы случившемся несколькими годами ранее. $130 тыс., вероятно, было произведено через подставную фирму тогдашним адвокатом экспрезидента Майклом Коэном, которому возместила расходы Trump Organization, оформив их как юридические расходы.

Сам экспрезидент отрицает связь с Дэниелсом и нарушение налогового законодательства. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.