Bloomberg ошибочно опубликовал заголовок о начале вторжения России в Украину

Об этом сообщает Bloomberg .

На новостной ленте на сайте Bloomberg в течение некоторого времени присутствовал заголовок: "Россия нападает на Украину". Агентство признало ошибку и объявило о расследовании инцидента. В Bloomberg объяснили, что готовят черновики заголовков на разные случаи.

"Мы заранее готовим заголовки для многих сценариев. Сегодня около 4 часов вечера по североамериканскому восточному времени на нашем сайте было случайно опубликовано заголовок "Россия нападает на Украину". Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок был убран, и мы расследуем причину произошедшего ", – говорится в сообщении Bloomberg.

Ссылка была доступна в течение более получаса, при попытке зайти на нее высвечивалась ошибка сервера (HTTP 500). Ошибочный заголовок не был доступен на закрытой новостной ленте Bloomberg, которой пользуются другие СМИ.

Напомним, 3 февраля в СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb