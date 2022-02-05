Bloomberg ошибочно опубликовал заголовок о начале вторжения России в Украину
Агентство Bloomberg ошибочно опубликовало заголовок о начале российского вторжения в Украину
Об этом сообщает Bloomberg .
На новостной ленте на сайте Bloomberg в течение некоторого времени присутствовал заголовок: "Россия нападает на Украину". Агентство признало ошибку и объявило о расследовании инцидента. В Bloomberg объяснили, что готовят черновики заголовков на разные случаи.
"Мы заранее готовим заголовки для многих сценариев. Сегодня около 4 часов вечера по североамериканскому восточному времени на нашем сайте было случайно опубликовано заголовок "Россия нападает на Украину". Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок был убран, и мы расследуем причину произошедшего ", – говорится в сообщении Bloomberg.
Ссылка была доступна в течение более получаса, при попытке зайти на нее высвечивалась ошибка сервера (HTTP 500). Ошибочный заголовок не был доступен на закрытой новостной ленте Bloomberg, которой пользуются другие СМИ.
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Напомним, 3 февраля в СМИ появилась информация , что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.
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