Bloomberg: ЕС объявит об еще одном пакете помощи Украине на €400 млн
Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что ЕС в скором времени анонсирует очередной пакет помощи Украине на €400 млн
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что 2 февраля в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что ЕС объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере €400 млн.
Также есть предложение продолжить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты по украинскому импорту.
В частности, в скором времени могут анонсировать решение, чтобы Украина остановила денежные взносы для участия в программах ЕС, пока в стране есть проблемы с финансами.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю": 3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина – ЕС.
- ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
- 2 февраля с визитом в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.
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