Bloomberg: ЕС объявит об еще одном пакете помощи Украине на €400 млн

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что 2 февраля в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган заявил, что ЕС объявит о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере €400 млн.

Также есть предложение продолжить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты по украинскому импорту.

В частности, в скором времени могут анонсировать решение, чтобы Украина остановила денежные взносы для участия в программах ЕС, пока в стране есть проблемы с финансами.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю": 3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина – ЕС.

ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.

2 февраля с визитом в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии.