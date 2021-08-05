Блокировка, внесение в реестр экстремистов: в РФ закрылись СМИ "Открытые медиа", "МБХ медиа" и проект "Правозащита Открытки"
Генпрокуратура России обвинила "Открытые медиа" в связи с "запрещенными организациями". "МБХ медиа" был заблокирован "Роскомнадзором"
Об этом рассказывает Радио Свобода.
"К сожалению, власти не нужны медиа-проекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики, - тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались", - прокомментировали в редакции "Открытые медиа",
Генпрокуратура РФ связывает данный СМИ с организациями, признанными нежелательными на территории России. Журналисты объяснили, что сейчас у них нет подтверждения этой информации от "Роскомнадзора".
"Что такое статус "связаны с нежелательными организациями", я до конца не понимаю, - прокомментировала главный редактор издания " Открытые медиа " Юлия Ярош.
По ее словам, юристы тоже не понимают статуса и содержания обвинения.
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"Они (юристы, ред.), конечно, видят в этом опасность. Наша компания, Open Press, никогда не была нежелательной и никогда не сотрудничала с нежелательными компаниями. Мы считали, что все делаем в соответствии с законом, но получили сигнал от генпрокуратуры и "Роскомнадзора", что они считают иначе. К сожалению, положение такое, что нужно прекратить нашу работу, чтобы люди не рисковали получить уголовное дело ", - добавила она.
Проект "Правозащита Открытки" также прекратил работу, объявила юрист Анастасия Буракова.
В ночь на 5 августа на сайте "МБХ медиа" появилась последняя новость, в которой журналисты рассказывают о блокировании сайта "Роскомнадзором".
Генпрокуратура РФ сослалась на статью 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Согласно этой статье блокируются сайты, содержащие информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.
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