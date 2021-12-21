Блокировка назначения руководителя САП: конкурсная комиссия получила решение ОАСК и продолжает собеседование

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.



"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - отметили в суде.



Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценку результатов, определение победителей конкурса.



После проведения собеседований с кандидатами на должность начальника 5-го отдела Екатериной Клименко и Сергеем Савицким глава комиссии объявила, что в комиссию поступило заявление от прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка, который претендует на должность руководителя САП, заместителя руководителя и начальника пятого отдела САП. .



Таким образом, комиссия протокольно учла заявление Синюка, а также проинформировала, что на почту комиссии поступил полный текст решения ОАСК.



Комиссия также провела собеседование с детективом НАБУ Александром Клименко, претендующим на должность руководителя САП.

Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе Президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.