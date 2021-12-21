Блокировка назначения руководителя САП: конкурсная комиссия получила решение ОАСК и продолжает собеседование
Во вторник, 21 декабря, продолжились собеседования по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), потому что Окружной административный суд Киева (ОАСК) подтвердил законность порядка проведения конкурса
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - отметили в суде.
Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценку результатов, определение победителей конкурса.
После проведения собеседований с кандидатами на должность начальника 5-го отдела Екатериной Клименко и Сергеем Савицким глава комиссии объявила, что в комиссию поступило заявление от прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка, который претендует на должность руководителя САП, заместителя руководителя и начальника пятого отдела САП. .
Таким образом, комиссия протокольно учла заявление Синюка, а также проинформировала, что на почту комиссии поступил полный текст решения ОАСК.
Комиссия также провела собеседование с детективом НАБУ Александром Клименко, претендующим на должность руководителя САП.
- Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе Президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.
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