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Блокировка авиаSWIFT: осенью РФ отключат от основной системы обмена информацией в гражданской авиации

17 августа, 2023 четверг
17:14
Мир

Осенью 2023 года Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами

Об этом перевозчики сообщили российскому изданию РБК.

Осенью 2023 года Россию отключат от каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). В этой связи авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов.

SITA, в частности, занимается разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и других авиационных услуг IT. В мае 2023 года компания предупредила, что уйдет с российского рынка. Канал SITA называют "авиационным SWIFT", ведь сервис является традиционным и распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Выяснилось, что уже осенью российские авиакомпании будут отключены от SITA. То есть перевозчики из РФ лишатся доступа к технологии, которая используется на 90% всех международных авиарейсов в мире.

В частности, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов. В свою очередь иностранные перевозчики останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

SITA предоставляет ІТ и телекоммуникационные услуги в сфере воздушного транспорта. Компания имеет 400 членов и 2800 клиентов по всему миру, что может составить 90% мировой авиаперевозки. По всему миру почти каждый пассажирский рейс выполняется благодаря технологии SITA.

В минтрансе РФ уверяют, что к тому времени успеют перейти на "альтернативные каналы связи".

  • Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
  • 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
  • 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
  • С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
Экономика
санкции против России
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