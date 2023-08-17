Об этом перевозчики сообщили российскому изданию РБК.

Осенью 2023 года Россию отключат от каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). В этой связи авиакомпании, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов.

SITA, в частности, занимается разработкой систем бронирования, электронных посадочных, багажных систем и других авиационных услуг IT. В мае 2023 года компания предупредила, что уйдет с российского рынка. Канал SITA называют "авиационным SWIFT", ведь сервис является традиционным и распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Выяснилось, что уже осенью российские авиакомпании будут отключены от SITA. То есть перевозчики из РФ лишатся доступа к технологии, которая используется на 90% всех международных авиарейсов в мире.

В частности, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов. В свою очередь иностранные перевозчики останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

SITA предоставляет ІТ и телекоммуникационные услуги в сфере воздушного транспорта. Компания имеет 400 членов и 2800 клиентов по всему миру, что может составить 90% мировой авиаперевозки. По всему миру почти каждый пассажирский рейс выполняется благодаря технологии SITA.

В минтрансе РФ уверяют, что к тому времени успеют перейти на "альтернативные каналы связи".